O caos está instalado na casa do Big Brother entre os amigos Fábio Caçador, Daniela Ventura e David Maurício. Depois de uma manhã de discussões e confrontos muito acesos, Daniela Ventura descontrola-se com Fábio Caçador. «Tive a porra de um ataque de pânico, não és tu que me bens questionar!». Veja o vídeo