Há 3h e 25min

No Big Brother, Joana Sobral enfrenta dinâmica: tem de distribuir «cuecas da passagem do ano» com mensagens. Joana distribuiu a cueca da mudança e esperança a Zaza. Na sua justificação, Joana frisou que Monteiro guardou rancor de Zé Pedro Rocha e Ossman Idrisse.