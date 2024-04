Gabriel Sousa desabafa no confessionário: «Estou triste...» - Descubra o motivo

No Big Brother, Gabriel está triste e não sabe bem porquê. Em conversa com o Big Brother revela que é por causa do David e volta a dizer que o melhor é afastar-se. Na cozinha, o David é avisado pela Margarida e pela Miranda que o melhor é o David recuar um pouco porque temem que o Gabriel sofra. O Gabriel confessa ao Big Brother que a aproximação da Miranda ao David o irrita e acredita que ela não o faz de boa fé. Já em conversa com a Catarina, o Gabriel diz acreditar que o David já está a “descolar-se” da Daniela.