Gabriel Sousa sobre entrada de Francisco Monteiro e Márcia na casa: «A opinião deles vale zero»

No Big Brother, durante o intervalo da gala, depois da visita dos comentadores, a Daniela vangloria-se por estar livre das tarefas domésticas e a Inês reclama que a angolana já não fazia nada. Indignado, o Gabriel atira que a Daniela ficou com o “ego inflamado” com o discurso dos comentadores, acrescentando que não percebe como é que apoiam uma concorrente tão “má”. Na cozinha, o João acusa a Daniela de combinar o jogo com o David, acreditando que foi essa a mensagem que os comentadores passaram. Os dois trocam vários argumentos e nenhum dá o braço a torcer.