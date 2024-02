Há 1h e 57min

O Casino Estoril encheu-se de estrelas TVI. A noite de gala dos 31 anos TVI foi repleta de glamour e elegância. Mafalda Castro esteve em destaque com a sua barriguinha de grávida. A apresentadora espera a chegada do primeiro filho. Em direto, Mafalda Castro contou como foi escolher o look, agora que está em estado de graça