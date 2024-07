Goucha provoca Inês Morais: «Então não quer ser apresentadora de televisão? Quase todos dizem isso»

No «Goucha», recebemos Inês Morais, a grande vencedora do «Big Brother 2024». Vemos algumas imagens da ex-concorrente na reta final do programa, onde esta fez uma retrospetiva do seu percurso no reality show. Depois, Inês Morais revela o que a levou a concorrer ao programa, visto que «não quer ser famosa» e só quer «voltar à vida normal». O nosso apresentador faz uma pequena provocação.