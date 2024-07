Daniela Ventura foi a responsável pela expulsão de Gabi? Inês Morais afirma: «Sei que houve essa tentativa (..) Para mim foi jogo sujo»

Hoje, dia 3 de julho, Manuel Luís Goucha recebeu no programa «Goucha» Inês Morais, a grande vencedora da edição do Big Brother 2024. A ex-concorrente critica o jogo de Daniela Ventura, segunda classificada do Big Brother 2024: «Para mim foi menos limpo no sentido em que existia muita noção no que se haveria de dizer para parecer ou ficar melhor ou não tão mal numa situação. Isso aconteceu variadíssimas vezes (...) A tentativa de enterrar pessoas... eu quando alguém me dizia uma coisa que eu sabia que não era assim muito bonita e que poderia causar impacto cá fora eu desvalorizava-a logo. Eu pegava em coisas que se passavam ali, discussões, falávamos, gritávamos e eu tentava expressar o meu ponto, eu nunca precisei de enterrar alguém no que quer que fosse».

E acrescenta: «Eu lembro-me perfeitamente e nunca me vou esquecer: a semana em que o Gabriel teve antes de sair, eu sei perfeitamente o que é que foi feito àquele menino, para mim, para que ele não ficasse tão bem na fotografia. Não sei se foi isso que ditou a saída dele, mas sei que houve essa tentativa e eu não gostei. Isso para mim foi jogo sujo. Eu nunca precisei de o fazer».

Manuel Luís Goucha questiona a convidada: «Porque é que concorreu?», à qual Inês Morais responde: «Porque a minha vida estava uma autêntica seca. Foi pela experiência e eu sempre vi, sempre quis, mas eu queria que fosse anônimo, mas depois pensei: Qual é o problema? Eu depois lido com isso».

Para finalizar, o apresentador pergunta: «Como é que é agora lidar com o facto de ser conhecida e ser vencedora de um Big Brother?» e Inês afirma: «Tenho estado um bocado no meu canto. Isto é agora uma ansiedade que eu tenho: Eu tenho tentado ao máximo responder a cada uma das pessoas que me apoiou. É uma vontade que eu tenho, para mim significa muito que alguém goste de mim no programa, porque aquilo sou eu, eu não sou uma personagem, não andei ali a picar miolos porque isso dava direito a um confessionário. Eu fui aquilo que eu senti».