Inês Morais acusa Daniela Ventura de «jogo sujo» no Big Brother: «A tentativa de enterrar pessoas...»

No «Goucha», recebemos Inês Morais, a grande vencedora do «Big Brother 2024». A ex-concorrente faz um balanço sobre o facto de ter ganho esta edição do programa: «Sei perfeitamente que fui uma justa vencedora», e fala-nos do seu jogo em comparação com o jogo de Daniela Ventura, que conquistou o segundo lugar. A vencedora do programa recorda a última semana do ex-concorrente Gabriel, e de como ele poderá ter sido prejudicado.