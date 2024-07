As palavras da mãe de Inês Morais que deixou a vencedora do Big Brother em lágrimas

Hoje, dia 3 de julho, Manuel Luís Goucha recebeu no programa «Goucha» Inês Morais, a grande vencedora da edição do Big Brother 2024. Inês Morais inicia a conversa garantindo: «A minha mãe é a melhor pessoa do mundo (...) ela é capaz de ficar sem para dar a pessoas que não conhece de lado nenhum, ela faz isto constantemente».

De seguida, Manuel Luís Goucha fica curioso e questiona-a: «Quais são as qualidades maiores da sua mãe para si?» . Inês Morais responde: «É minha amiga, ela sempre me compreendeu muito em tudo e sempre respeitou as minhas escolhas. Nós somos pessoas muito diferentes, muito mesmo. E, ela sempre respeitou que a maneira que eu quero viver a minha vida é diferente».

O apresentador surpreende a convidada com um vídeo da mãe de Inês Morais a tecer bonitas palavras à filha: «Como és tão intensa, tens tanta coisa que se lhe diga que é muito difícil resumir-te em poucas palavras (...) és muito independente, muito amiga do teu amigo, corajosa, lutadora, teimosinha, muito teimosinha, mas pronto é a Inesinha a ser a Inesinha. Amo-te muito. Estarás sempre no meu coração ».

Ao ouvir as palavras da mãe, Inês Morais emociona-se e confessa: «Nós sempre fomos muito unidas e ligadas. Antes de entrar na casa do Big Brother ela ia dormir comigo. Somos muito amigas. Sempre lhe contei tudo».