Renata Andrade perde as estribeiras com Catarina Miranda: «Jogo reles, rasca, nojento!»

No Big Brother, Margarida Castro continua magoada com a Catarina Miranda e anda cabisbaixa pela casa a questionar-se porque é que a chef a tratou tão mal. Enquanto a Renata anda a passar as suas coisas do quarto para a zona do líder, a Miranda pede-lhe para lavar a loiça e assim, de repente, a Renata perde as estribeiras e grita furiosa cansada das atitudes da Miranda que se ri da gritaria da concorrente.