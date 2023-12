Hoje às 00:41

No Extra do Big Brother, comentamos os últimos acontecimentos da semana na casa mais vigiada do País com a apresentação de Marta Cardoso e comentários de António Bravo, Cinha Jardim e Helena Isabel. Desta vez com intervenção especial do último expulso, Francisco Vale. Francisco Vale explica o pedido de namoro que decidiu fazer a Jéssica Galhofas, no regresso à casa.