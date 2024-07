Cacau: Esta é a prova que os fatos de homem não são aborrecidos e que há para todos os gostos

Muitas pessoas têm a ideia que os fatos de homem são todos iguais e que na hora de escolher o fato ideal para levar a um casamento ou outro evento, que é fácil.

A galeria que preparámos para si é a prova que os fatos de homem conseguem ser muito diferentes e que há para todos os gostos.

Há o clássico fato preto ou azul escuro, mas cada vez mais vê-se noutras cores como: bege, verde claro, cinzento, azul claro ou até mesmo o blazer de uma cor e as calças de outra.

As camisas podem ter as tradicionais de cor branca ou de cor clara. No entanto, há quem arrisque e opte por padrões.

No que toca a gravatas, há para todos os gostos: de diferentes cores, lisas, com padrões e até com relevo. Caso não goste de gravata, pode optar por um laço ou que sabe por nenhum destes acessórios.

Inspire-se nestes looks das suas personagens de «Cacau».