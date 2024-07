No Rock in Rio, visual de Joana Machado Madeira dá que falar

Joana Machado Madeira marcou presença, mais uma vez, no Rock in Rio. Mas, é o look que usou no sábado, 22 de junho de 2024, que está a chamar à atenção.

A artista usou um top preto e umas calças de ganga de cintura descida. Mas, há um detalhe que estava um pouco visível e que combinava com o visual: as cuecas.

Este look festivaleiro e sensual tem recebido vários elogios: «Que outfit incrivel», «Maravilhosa», «Ela não anda, ela desfila».

No domingo, último dia do festival, a atriz, humorista e empresária contou com a companhia da filha mais velha, com quem foi a condizer: