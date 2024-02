Ânimos exaltados com cadeira quente a «ferver»! Ana Barbosa, Débora, Patrícia, André, António e Savate no centro do confronto

Bruno Savate passa-se com Patrícia: «Não voltes a referir o tema do gato, nunca mais!»

Após uma gala cheia de surpresas e muitos confrontos, com o regresso de uma ex-concorrente, Ana Barbosa e a expulsão de Carlos Sousa, a cadeira quente foi intensa.

Ana Barbosa começou por dar a sua opinião em relação ao jogo de Débora Neves, dizendo que não tem visto a concorrente a jogar e a «aparecer» no jogo: «Já falei sobre isso, mas vou repetir que ela gosta de fazer o seu charme na cadeira quente, mas não te vi muito a jogar, gostava de ver aquela Débora de 2021, que é muito mais engraçado».

Noélia interveio dizendo que deu conselhos a Débora para mudar o seu jogo: «Acho que não se deve preocupar tanto com o que os outros fazem e se ela se preocupar mais só com ela, se calhar tem mais a ganhar com isso». Quem se mostrou implacável com a situação foi Patrícia Silva atirando: «Foi um conselho que te deram e também já te deram alguns Noélia e o que é que fizeste com eles?». Patrícia alertou ainda Débora: «Quem se incomodar contigo, tu também vais-te incomodar com outras pessoas, tu é que tens de decidir se queres mudar ou não».

A cadeira quente ficou com os ânimos exaltados quando Patrícia Silva começou por criticar a postura de Noélia Pereira por estar sempre a defender as atitudes de Bruno Savate frisando ainda que a colega sempre criticou as atitudes de Miguel. Bruno Savate interveio dizendo: «A situações não têm nada a haver uma com a outra». Patrícia garantiu: «Estavas muito mal com o gato, a Noélia foi apoiar várias vezes, tu sabias disso e não soubeste parar o Miguel». «Não voltes a referir o assunto do gato aqui, por favor, não voltes a referir! Não é mais tema! Acabou!», atirou Savate.

Após as picardias entre Savate e Patrícia, André também deu a sua opinião em relação à postura de Bruno Savate e à sua futura liderança: «Espero que melhore rápido, precisa de dar mais jogo. Ele tem estado muito tempo deitado devido à lesão», frisou o concorrente, em tom de ironia. Bruno Savate provocou por cima: «O que é que fizeste a mais que eu aqui dentro? Para além de quereres criar canal com a Bárbara ou tentares-me picar, que é o que tu tentas fazer».

Ao longo da cadeira quente, Ana Barbosa questionou como irá ser a liderança de Bruno Savate. Débora Neves interveio pedindo para a concorrente ter «calma que ele (Savate) irá saber o que fazer na sua liderança». Ana Barbosa levantou-se e sentou-se ao lado de Débora dando-lhe o microfone: «Fala lá por mim», atirou a concorrente, em tom de provocação.

António Bravo também entrou em picardias com Bruno Savate. «Deus queira que eu nunca te aleije aqui na casa», atirou Savate provocando ainda mais: «Oh Santo António…». Veja a discussão na íntegra: