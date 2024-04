Pedro Bianchi Prata partilha registo especial ao lado de Maria Botelho Moniz: «Obrigado por me deixares fazer parte da tua vida»

Alerta fofura: Maria Botelho Moniz partilha imagens inéditas e amorosas do filho

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata foram pais pela primeira vez em novembro de 2023. Des o nascimento do pequeno Vicente, o casal tem partilhado vários registos. Esta terça-feira, 23 de abril, o piloto recorreu às redes sociais onde recordou o dia do parto do filho.

«Foto do dia que mudou o resto das nossas vidas», começou por escrever. «Quatro anos passaram a voar, obrigado, Maria Botelho Moniz, por me deixares fazer parte da tua vida», declarou-se.

«Havia fotos mais giras», comentou, divertida Maria Botelho Moniz e acrescentando ainda: «Amo-te».