Fim do triângulo amoroso? André Lopes e Érica Silva têm conversa esclarecedora: «Sinto-me usada!»

No Big Brother – Desafio Final, o coração de André Lopes tem estado dividido entre Bárbara Parada e Érica Silva. O concorrente já confessou que está «apaixonado» por Bárbara Parada e nunca escondeu o interesse em conhecer melhor a colega.

No entanto, André Lopes tem protagonizado momentos de grande cumplicidade com Érica Silva, com quem dormiu durante algumas noites durante esta semana. Recorde aqui as imagens da noite romântica entre os dois concorrentes:

Esta sexta-feira, 1 de março, depois de conversar com Bárbara Parada, André Lopes procura Érica Silva para terem uma conversa sincera.

«Se gostas da Bárbara, tu achas normal fazer o que fazemos?», questionou Érica Silva.

André Lopes tentou justificar-se, dizendo que a relação entre os dois sempre foi clara e baseada em «brincadeiras». Érica não concordou com as justificações do colega e revelou que se sentiu «usada».

Durante a tarde deste sábado, 2 de março, André Lopes conversou com a sós com Bárbara Parada e revelou motivos que o levam a querer afastar-se de Érica Silva. O concorrente considera que sempre foi transparente com Érica.