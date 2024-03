Marta Cardoso esclarece tudo sobre mal-entendido!

Na última gala do "Big Brother - Desafio Final", Cláudio Ramos fez uma afirmação que deu que falar. O apresentador sentiu necessidade de fazer um desejo de melhoras a uma pessoa próxima, Marta: "Porque o programa é de pessoas para pessoas, e porque estamos a falar de gente, queria mandar um beijo muito grande à Marta, com a certeza absoluta de que este mau momento que está a passar, daqui a nada, já passou. Um aplauso. Beijinho, Marta, as melhoras".

Contudo, esta declaração gerou mal entendidos e notícias falsas. Alguns meios de comunicação, erradamente, assumiram que era de Marta Cardoso que o apresentador estava a falar. Marta Cardoso falou com a SELFIE e esclareceu tudo.

A comentadora confessou à SELFIE: "Está tudo bem com a minha saúde. Foi um mal-entendido, simplesmente. Não era de mim que o Cláudio estava a falar".

De recordar que Cláudio Ramos repôs a verdade depois de notícia que saiu na imprensa. Cristina Ferreira mostra-se indignada com o sucedido.