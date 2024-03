Futebolista esclarece relação com Bárbara Parada: «Gosto muito dela e estou na torcida aqui fora»

João Barata, futebolista brasileiro, recorreu às suas redes sociais para partilhar um esclarecimento sobre a natureza do seu relacionamento com Bárbara Parada, finalista do Big Brother - Desafio Final. «Eu não sou muito de vir aqui me pronunciar, mas tem algumas coisas passando dos limites e prejudicando uma pessoa que eu gosto muito», começou por dizer. «Eu e a Bárbara somos AMIGOS e sempre fomos amigos! Nunca houve nada entre a gente», deixou bem claro o futebolista. João Barata apelas ainda a que não se acredite sempre no que se lê em «sites de fofocas» e afirmou estar a apoiar a finalista: «Gosto muito dela e estou na torcida aqui fora».

Bárbara Parada esteve em direto no TVI Extra no passado mês de junho e falou sobre as mais recentes polémicas que dizem respeito à sua vida amorosa. No mês de maio, surgiram rumores de que a ex-concorrente tinha um novo namorado, o futebolista brasileiro João Barata, devido a um vídeo no TikTok. Na altura, Bárbara Parada foi confrontada em direto no Dois às 10 e desmentiu ter um romance com o futebolista.

Pouco depois, Bárbara Parada entrou em direto no TVI Extra para falar sobre a mamoplastia de aumento que fez, no entanto acabou por falar sobre a sua vida amorosa: «[O coração] está lindo, está livre, leve e solto e não estou mesmo preocupada para isso. Estou solteira, estou mesmo bem», disse. Sobre a anterior relação com Miguel Vicente, a ex-concorrente deixou claro: «Foi uma aprendizagem, não volta a acontecer».