Bernardo Sousa foi alvo de comentários negativos e deixou um recado: «É importante que tenham noção...»

Dança com as Estrelas: recordamos o momento que emocionou tudo e todos na última gala! A desistência de Bernardo Sousa

Após desistência, Bernardo Sousa comenta as suas primeiras semanas no Dança: «Eu tinha muita vergonha…»

Foi no passado sábado, 17 de fevereiro, que Bernardo Sousa deixou tudo e todos emocionado com a sua decisão de desistir do programa «Dança com as Estrelas».

Esta manhã, na emissão especial «Parabéns TVI», o vencedor do Big Brother Famosos 2, revelou que já queria ter abandonado o programa há mais tempo: «Tive 'azar', porque os concorrentes desta edição são incríveis. São todos muito bons. Pensava que na primeira ou na segunda semana ia 'de vela'. Mas, depois, o público realmente mostrava que me queria lá e votava em mim, porque achava que merecia e que estava a evoluir. Queria ter saído mais cedo. Na segunda ou terceira semana. Já queria ir embora.»

O ex-concorrente foi alvo de alguns comentários negativos e foi um dos motivos que o levou a desistir. O piloto deixou um alerta: «É importante que as pessoas tenham noção disto. No Brasil, pegaram no perfil de uma miúda e disseram que ela tinha um caso com um influenciador digital. A miúda, simplesmente, matou-se. Portanto, vocês têm de ter muita noção do que é que dizem às pessoas e quando fomentam o ódio gratuito às pessoas. Nem toda a gente tem a capacidade que eu tive de aguentar, nem toda a gente tem a família que eu tenho para aguentar, nem a mulher que tenho ao meu lado, nem a produção que tenho ao lado.»