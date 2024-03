Márcia Soares faz chamada de atenção: «Nunca vou permitir...»

Márcia Soares recorreu às stories de Instagram para deixar um recado aos seus seguidores. A ex-concorrente do Big Brother partilhou um vídeo com compilações de vários momentos vividos na casa mais vigiada do país e a acompanhar o vídeo escreveu:

«Nunca vou permitir que alguém me tire o mérito de tudo o que conquistei e ainda irei conquistar na minha vida! Hoje sinto tanto orgulho na mulher que me tornei! Nunca foi sorte».

Na descrição do vídeo pode-se ler: «Márcia Soares, o Filme. Ao fazer este compilado de imagens de vários momentos do programa e de edits de outros fans, é inevitável não sentir uma nostalgia gigante e ficar com saudades de tudo o que ela nos deu nos últimos quase 4 meses.

Foram quase 4 meses a ligar a televisão para ver o que ela andava a fazer, que ousadia tinha cometido, qual a insinuação nova que estavam a fazer sobre ela naquele dia, qual momento engraçado tinha acontecido, em que barraco estava envolvida, quem é que era a mais recente pessoa a compreendê-la finalmente, quantos quilos de comida já tinha ingerido naquele dia, que jogada tinha ela feito que tinha incendiado a casa, que tipo de chá andava a beber, qual era outfit do dia...

Foi um percurso muito rico e foi um prazer vê-la a reinventar-se e a renascer semana após semana. A resiliência que teve ao longo do programa para conseguir relativizar o que lhe iam dizendo sobre o seu caráter e perdoar as faltas de respeito que tiveram para com ela, foi a sua maior virtude.

Empoderada e icónica. Uma mulher de tomates.

E a sua tomada à espera cá fora para a ver a ter um 2024 com tudo o que ela desejou».