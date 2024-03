Desilusão? Francisco Monteiro e Márcia Soares alvos de várias críticas! Os dois já reagiram

Francisco Monteiro e Márcia Soares, ex-concorrentes do Big Brother 2023, foram alvo de algumas críticas por parte de ex-concorrentes da mesma edição, em declarações a uma publicação semanal.

No X, antigo Twitter, o vencedor do Big Brother 2023 já reagiu à notícia com ironia: «Ainda agora perguntei no meu grupo de amigos no WhatsApp se estavam chateados ou desiludidos comigo. Eles responderam que não poderiam estar mais orgulhosos!», brincou Francisco Monteiro.

«Eu vi esta capa, pensei que era montagem e, afinal, é real», escreveu ainda uma utilizadora daquela rede social. «Não foste a única!», escreveu o nortenho.

Para além de Francisco Monteiro, Márcia Soares também já reagiu à polémica recuperando um vídeo de Francisco Monteiro dentro da casa mais vigiada do País, no qual o nortenho fala sobre o incómodo que o protagonismo dado a ele e Márcia Soares teria noutros moradores da casa.

«Desculpa, Francisco Monteiro, por usar a tua imagem, mas visto que também não é preciso pedir...», brincou a finalista do «Big Brother 2023», no antigo Twitter, que agora é X.

No vídeo de Francisco Monteiro, que Márcia partilhou no X, Zaza refere: «Afinal, o que incomoda? Afinal, se calhar, o que incomoda somos eu e a Márcia». No confessionário, acrescentou ainda: «Acho que isto tem muito que ver com o spotlight: 'Façam o que quiserem, por favor, não brilhem muito e deixem-nos brilhar também'.»