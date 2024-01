Após entrevista a Márcia Soares, Cristina Ferreira faz partilha: «Nada na vida é por acaso»

O amor está no ar? Recorde aqui as melhores imagens de Márcia Soares e Francisco Monteiro!

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estiveram esta manhã, de dia 3 de janeiro de 2023, no Dois às 10, à conversa com Márcia Soares, a terceira classificada da última edição do Big Brother. A ex-concorrente deu a sua primeira entrevista após ter saído da casa mais vigiada do país.

Márcia Soares falou do seu percurso no Big Brother, mas também de como têm sido os últimos dias, após a saída do programa. Francisco Monteiro acabou por ser tema de conversa e Cristina Ferreira fez questão de deixar alguns conselhos a Márcia Soares sobre a relação entre os dois ex-concorrentes.

Após a entrevista, Cristina Ferreira publicou na sua página de Instagram um conjunto de fotos com Márcia Soares e deixou uma mensagem, acerca da conversa com a ex-concorrente: «Nada na vida é por acaso. Ninguém se cruza por acaso . A mágoa destrói. O amor salva. Isto é a minha convicção. A minha. ❤️», escreveu a apresentadora.