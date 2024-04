Após provocações de Daniela Ventura, Catarina Miranda deixa aviso: «Nunca te aproximes do Ribatejo»

Na passada sexta-feira, dia 26 de abril, Catarina Miranda estava a fazer uma sesta na sala da casa do Big Brother. A rival da concorrente, Daniela Ventura, decide perturbar o descanso da colega de casa. Perante esta provocação, Catarina Miranda reage de forma efusiva.

Após este momento, Catarina Miranda avisa Daniela Ventura para nunca ir ao Ribatejo, de onde é natural, pois não será bem recebida. A concorrente afirma: «Se tu te sentes tão mal comigo, nunca te aproximes do Ribatejo que as pessoas quando souberem aquilo que tu me fazes aqui, vais ver. Tu achas que eu sou má , então quando tu fores ao Ribatejo nunca mais lá entras».

