Catarina Miranda recebe chamada de atenção do Big Brother em direto : «Não me recordo…»

Big Brother chama Catarina Miranda à atenção: «Não me recordo de ter imensa gente no confessionário a subscrever o que está a dizer»

Catarina Miranda disse, em direto na gala do Big Brother, que se sente intimidada por Fábio Caçador com o olhar. Cláudio Ramos perguntou aos restantes concorrentes se também sentiam o mesmo e a resposta foi negativa. Ao insistir na sua versão, Miranda afirmou: «Houve pessoas que foram ao confessionário dizer o mesmo». Nessa altura, o anfitrião foi obrigado a intervir. Recorde-se que uma das regras é que não se deve falar do que se passa no confessionário do programa.

«Eu não me recordo de ter imensa gente no confessionário a subscrever exatamente aquilo que a Miranda está agora a dizer. Portanto, se não se importa, pode falar e argumentar sobre o que se passa aqui. Sobre o que se passa no confessionário, fica no confessionário», declarou o Big Brother.