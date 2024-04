Lágrimas e gritos: Margarida Castro e Catarina Miranda têm discussão acesa: «Chora o que tu quiseres, eu estou é farta já disto»

Margarida Castro desaba no confessionário: «Não me apetece mais estar aqui com estas pessoas»

Esta terça-feira, 23 de abril, durante a Emissão Especial do Big Brother com Cláudio Ramos, a líder Margarida Castro assistiu a imagens polémicas dos seus aliados.

Nas imagens exclusivas, Margarida Castro teve a oportunidade de ver os seus aliados Catarina Miranda, Gabriel Sousa e André Silva a consumirem pão com creme de avelã nas suas costas.

Após assistir às imagens, o caos instalou-se na casa mais vigiada do País. Margarida Castro isolou-se no quarto, em lágrimas e Catarina Miranda decidiu falar com a amiga. As duas acabaram a conversa de costas voltadas.

Em lágrimas, Margarida Castro desabafou com Catarina Miranda: «Está-me a custar bue, sentir que me estou a afundar por confiar tanto em vocês».

Implacável, Catarina Miranda questionou: «Foi pelos dois pedaços de pão com Nutella?». «Não é pela Nutella, é saberem que eu estou na liderança, que as imagens podiam passar no domingo, o problema é eu saber que aconteceu», esclareceu a líder.

«Eles são tão queridos que ninguém te vai nomear. E foi contra a Miranda…uma aposta que ninguém te vai nomear para a semana…», disse Miranda.

No Especial com Cláudio Ramos, Margarida Castro teve a possibilidade de retirar um dos seus aliados e trocar por outro. A concorrente escolheu trocar André por Renata: «Eu estou de consciência tranquila de ter tirado daqui o André. Eu preciso da Renata aqui dentro», disse.

Catarina Miranda insistiu: «Eu preciso de saber o porquê»

«Por coisas pessoais, são coisas minhas que ela sabe pessoais, é só isso», explicou Margarida.

Já em ânimos exaltados, Catarina Miranda questionou: «O que é que ela sabe de ti se ela é do Norte e tu és daqui de Lisboa?»

«Da mesma maneira que tu não me contas tudo, eu também não preciso de te contar coisas minhas», esclareceu a líder.

«Mas a partir do momento em que tu metes outra pessoa aqui, que a nada nos diz e que está para ali a criticar e que disse aos aliados ‘ah eu sou muito mais aliada da Margarida do que muitos de vocês’. Ela jamais vai ser nossa aliada», atirou Catarina Miranda, revoltada. «Depois de tudo o que fiz por ti, acho que é o mínimo tu confiares em mim e contares. Tu não fazes nada de jeito, metes o nosso grupo todo em cheque!», acrescentou.

Ainda em lágrimas, Margarida Castro pediu: «Preciso de respirar um bocado, não estou a aguentar, estou-me a ir abaixo…».

Aos berros, Catarina Miranda atirou: «Tu estás a fazer um drama por dois pães com Nutella!». «Não é os pães, é a atitude das pessoas de quem eu confio!», atirou Margarida.

Catarina Miranda abandonou a conversa e concluiu: «Chora o que tu quiseres, eu estou é farta já disto».

No Big Brother, como o Fábio ficou chateado por não ter sido escolhido pela Margarida como aliado, anuncia que não vai cozinhar mais para o grupo. Margarida fica desolada e, já a sós com o Fábio, revela que não o escolheu porque precisa da Renata perto de si uma vez que tem comida escondida na sua mala. Já no quarto do líder, a Margarida discute com a Miranda e o Gabriel e acaba por quebrar porque acredita que a sua liderança foi boicotada pelos seus aliados.