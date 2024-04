Fugiu a boca para a verdade: Daniela Ventura admite gostar de David Maurício. Veja a confissão

No Big Brother 2024, Daniela Ventura impõe limites a Gabriel Sousa sobre o envolvimento do colega na dinâmica com David Maurício. Os concorrentes estão na esfera e Gabi inicia a conversa dizendo: «Eu acho que quando namorar não vou ter ciúmes de nada. Se houver confiança e eu gostar mesmo da pessoa e se eu souber que ele confia em mim e eu confio nele, até haver um dia que haja uma falha num lado e no outro eu vou confiar a 100%.

Daniela interrompe o colega e atira: «Lá vai ele. A partir do momento em que eu digo que eu gosto de uma pessoa e a pessoa diz que gosta de mim e eu vejo que esta pessoa tem sentimentos por ele eu não te quero perto dele. Ponto. Não quer dizer que ele vai ficar contigo, ele já deixou claro que ele é heterossexual, mas eu não gosto de ver as tuas iniciativas e a culpa é dele».

Gabi corrige a colega: «Imagina ela não namora contigo e já te quer controlar , vai te por uma trela, vai te amarrar. Se namorassem ele ia ao café e tu estavas cá fora com um pau cá fora à espera dele. Acho que fazes mal condicionares uma pessoa que tu gostas… se tu gostasses realmente dele não fazias aquilo que fazes… envergonhá-lo em frente de toda a gente, envergonhá-lo na televisão, sempre a dizer coisas, o rapaz não pode fazer isto que já ficas chateada a fazer um drama...».

Daniela finaliza e confessa: «A partir do momento em que tu gostas de uma pessoa e ele gosta de ti, tem de haver um certo respeito, isso é facto. Se tu não sabes isso porque nunca experiencias-te isso então espera que um dia experiencies e fazes-me uma chamada e dizes Daniela realmente tens razão. Nesta situação não és tu que tens de dizer o que achas ou o que não achas entre mim e o David. Tu não tens de opinar de uma relação que não é tua».

Veja aqui: