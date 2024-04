Discussões, gritos e amizades quebradas: Saiba tudo sobre a cadeira quente após a gala!

Big Brother

A bonita família de Sérgio Duarte! Veja aqui a companheira e as filhas do concorrente

Este sábado, dia 20 de abril, foi dia de gala. Bárbara Gomes, Gil Teotónio e Inês Morais estavam nomeados e, por isso, estavam em risco de sair da casa mais vigiada do país. Durante a semana foi aberta uma votação gratuita na aplicação oficial do Big Brother, para que o público pudesse votar no concorrente que queria manter na casa. Na gala, Claúdio Ramos revelou que o concorrente expulso foi… Bárbara Gomes! A concorrente foi expulsa com 46% dos votos.

Imperdível: Francisco Monteiro e Márcia Soares vão falar para a casa! Saiba aqui o que esperar da gala de hoje.

Após a gala, a cadeira quente foi bastante intensa. Os ânimos exaltaram-se, especialmente contra Catarina Miranda. Rita Oliveira, Catarina Sampaio, Fábio Caçador e Sérgio Duarte exaltaram-se e lançaram duras críticas à concorrente ao longo da dinâmica... Ferveu! Saiba aqui tudo sobre as discussões mais marcantes da noite.

O anfitrião começou por pedir aos concorrentes que comentassem tudo o que aconteceu na gala. Margarida Castro foi a primeira concorrente a falar e a abordar um assunto que a incomodava, relacionado com Catarina Sampaio e Fábio Caçador: «Não considero o que vimos nas imagens falar mal, porque falar mal é ofender uma pessoa e eu estava apenas a dar a minha opinião (...) Não tenho de dar diretamente à Catarina. Não falei da pessoa que ela é, falei do jogo» Durante as justificações de Margarida Castro, a concorrente acrescentou ainda o que sente em relação a Fábio: «Sempre defendi o Fábio (...) Gosto muito de ti e tu sabes disso (....) mas a forma como a Catarina Sampaio fala pode manipular os outros. É a minha opinião sobre as imagens...»

Com isto, Catarina Sampaio responde: «Eu até posso falar nas costas mas não é nada que a pessoa já não saiba (...) isso é falta de coragem». A concorrente não poupou às críticas e trouxe ainda para discussão um momento vivido na festa. Catarina Sampaio afirmou que Margarida Castro pediu para que tirassem uma fotografia juntas e Margarida reage de forma incomodada: «Isso é mentira!» Veja aqui primeira discussão desta cadeira quente completa:

O «Big» questionou a Fábio se o concorrente concorda com as palavras de Catarina Sampaio, ao que o mesmo responde: «São questões entre a Margarida e a Sampaio. Não tenho nada a ver com isso. A única coisa que tenho a apontar é a Margarida gostar de mim, eu também...» Nisto, Catarina Miranda insurge-se na conversa e afirma: «Se não te metes em nada entre a Margarida e a Catarina porque é que te metes entre mim e ela?», ao que o colega responde: «Nunca me meti (....) Sempre que me insurgi foi porque existiu algum ataque teu para a Catarina e para mim».

No meio do bate-boca, Catarina Miranda afirmou que o concorrente Fábio a tenta intimidar: «Os olhares que me mandas (....) O que é que eu te fiz para tu me começares a tentar intimidar?» O caos instalou-se... Veja aqui a resposta do Caçador:

Durante a discussão entre ambos, Rita sussurra com os colegas e Catarina Miranda pede silêncio. Para finalizar o tema, o anfitrião "provoca" Rita Oliveira e questiona: «Rita, vai ficar em silêncio como lhe pediu a Miranda ou vai partilhar alguma coisa?» ao que Rita responde: «Não, quero perguntar a toda a gente, foi referido que o Fábio intimida os outros e eu gostava mesmo de saber, é minha curiosidade, a quem é que o Fábio intimida». Nisto, começa a segunda discussão da noite entre Catarina Miranda e Rita Oliveira.

Em resposta à questão de Rita Oliveira, Gabriel Sousa levanta o braço, afirmando que se sente intimidado, além de Catarina Miranda. Renata Andrade acrescenta: «Eu concordei (...) não é intimidação, é os olhares que tu fazes...». Catarina Miranda, no meio do caos, atira: «A Rita como não tem nada para dizer está a tomar as dores da Catarina Sampaio, ao que a colega responde: «Não estou a tomar as dores de ninguém, estou a falar porque acho que é uma coisa muito feia de se insinuar». Ao ser interrompida consecutivamente por Catarina Miranda, Rita Oliveira atira: «Estou a falar agora e vais-me ouvir a mim. Tu aqui não és mais nem menos do que eu, ponto! (...) Respeito toda a gente quando estão a falar, por isso vais-me respeitar também»

Enervada, Catarina Miranda atira: «Agora a próxima vez que ela precisar de ajuda eu, Catarina Miranda, também já vou dizer, Rita, é por estas coisas que eu não confio em ti, nem nunca vou confiar. Mais uma vez me deste razão. Tu estás a ficar igual a ela». Rita Oliveira responde: «Eu não sou aqui igual a ninguém nem me vou focar por ninguém. Tenho a minha educação lá fora (....) Fica-te muito mal, porque eu não te fui pedir ajuda, fui pedir um conselho tal como pedi a outras pessoas aqui na casa (...) Comigo não vais distorcer as coisas». Veja mais aqui:

A terceira discussão instalou-se na casa após o «Big» perguntar a Sérgio Duarte se o colega está a perder os amigos e se é ou não bom jogador, tal como foi mencionado por outros colegas, ao que o concorrente responde e acrescenta: «A opinião da Miranda não vale nada para mim. Não vale porque ela é incoerente». Veja aqui as palavras e justificações completas do concorrente acerca do que foi dito sobre si:

Ainda sobre a noite agitada na Malveira:

Na gala de hoje, domingo, dia 21 de abril, saberemos mais acerca de uma outra discussão que ocorreu durante o fecho da emissão e que tem dado que falar. Gabriel Sousa e Daniela Ventura envolveram-se num confronto aceso que contou com lágrimas e ofensas. O motivo é David Maurício. Estaremos na presença de uma «guerra de amor»? Gabriel já mostrou e admitiu gostar do colega, mas Daniela também... Saiba mais e veja aqui as explicações de Gabi durante a manhã após o conflito noturno!

Ainda: Gabriel admite gostar de David Maurício!