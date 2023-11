Curva da Vida! Iasmim recorda: «Dizia que eu não ia ser ninguém na vida, que a minha mãe não gostava de mim»

Iasmim Lira partilhou a sua emocionante Curva da Vida, marcada por altos e baixos, mas principalmente por um período particularmente duro, em que lidou com depressão e problemas familiares.

A concorrente, que nasceu no Brasil, partilhou a difícil relação com o seu progenitor logo à nascença: «Fui rejeitada pelo meu progenitor, mas depois apareceu o meu pai». Iasmim Lira acrescentou ainda que teve uma infância feliz e que nunca sentiu falta do seu progenitor, tendo em conta todo o amor que recebeu daquele a que chama «pai».

A família de Iasmim veio para Portugal quando esta ainda não tinha completado o primeiro ano de vida, mas cerca de dez anos a felicidade teria um fim. Os pais da concorrente separaram-se e tiveram de mudar-se novamente para o Brasil, onde Iasmim afirma ter-se deparado com situações chocantes: «Tinha uma colega que já era mãe e outra que estava grávida… Eu ainda brincava com bonecas».

Mais tarde, Iasmim decidiu voltar para Portugal em busca da felicidade e do carinho da mãe, que já havia regressado alguns anos antes. No entanto, ao regressar, Iasmim teve de viver com a sua avó materna, além da sua mãe e irmã mais nova. A concorrente relata a relação com a avó como abusiva e recorda as difíceis palavras que ouvia: «Dizia que não ia ser ninguém na vida, que a minha mãe não gostava de mim».

Iasmim Lira recorda ter entrado numa fase depressiva onde chegou a fazer mal a si mesma: «Só queria morrer, não queria estar aqui».

Felizmente, tudo melhorou ao encontrar os dois grandes amores da sua vida: a moda e o seu atual namorado, Osvaldo.