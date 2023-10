Afinal, o que sentem Monteiro e Márcia um pelo outro? Toda a verdade no confessionário com Cristina Ferreira!

No Diário Especial do Big Brother, Cristina Ferreira chamou Francisco Monteiro ao confessionário para conversar sobre os últimos conflitos da casa, que tiveram inicio ontem no ‘Tribunal do Big Brother’.

Cristina Ferreira procurou saber o que sente, afinal, Francisco Monteiro em relação a Márcia Soares e questinou: «Já chegou a alguma conclusão?»

«A conclusão que eu retiro aqui é que eu esticava sempre um bocadinho ‘a corda’ todos os dias, para suportar mais e mais… Aceitava sempre um bocadinho mais da Márcia», confessou o concorrente.

Francisco Monteiro revelou que não consegue ‘ler’ as atitudes da colega e mostrou-se confuso: «Não a percebo minimamente…»

Mais tarde, Cristina Ferreira pediu ao Big Brother para deixar entrar Márcia no confessionário, de forma a puder conversar com os dois concorrentes ao mesmo tempo sobre os acontecimentos das últimas 24 horas.

Mais tarde, Cristina Ferreira pediu ao Big Brother para deixar entrar Márcia no confessionário, de forma a puder conversar com os dois concorrentes ao mesmo tempo sobre os acontecimentos das últimas 24 horas.

Francisco Monteiro mostrou-se pouco confortável com a presença da colega e não conseguiram olhar nos olhos um do outro.

«Vocês odeiam-se?», questionou Cristina Ferreira.

«Não», respondeu Márcia prontamente.

«Eu gostava, mas não…», confessou Francisco Monteiro.

«Então se não se odeiam, porque é que não conseguem conversar?», procurou saber a apresentadora.

«Porque o Monteiro não me procura para conversar. Eu tenho pena que ele não o faça, tenho pena que depois de dois dias bonitos, leves e em paz que nós passámos segunda e terça, ele se meta de lado com outra concorrente para falar a meu respeito e isso deixe dúvidas sobre a minha pessoa», explicou Márcia Soares.

«O Monteiro acabou de dizer que gosta mais de si do que devia. A Márcia já me disse que não sabe lidar com esses sentimentos do Monteiro… O que é que se passa com os dois? Não estou a dizer que tenham de ser namorados, mas toda a gente já percebeu que vocês acham graça um ao outro. Podem revolver a situação?», tentou descomplicar Cristina Ferreira.

No final desta conversa, Francisco Monteiro e Márcia Soares foram confrontados com imagens suas. Veja aqui as reações!