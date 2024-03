O discurso poderoso e surpreendente do 'Big Brother' sobre eleições: «Podemos acordar em ditadura»

No próximo dia 10 de março realizam-se as eleições legislativas antecipadas. Neste dia, os portugueses vão escolher o partido que consideram que deve formar o próximo Governo. Sendo os concorrentes do Big Brother portugueses têm, como todos, o direito ao voto. E, como tal, os concorrentes do Big Brother saíram da casa mais vigiada do país para exercer o Direito de voto.

O 'Big' começa o discurso a afirmar que: «Vivemos tempos estranhos de mudança, de descrença, até de ódio. Temos uma democracia jovem que completa 50 anos. Esquecemo-nos tantas vezes de todos os que lutaram para que hoje pudéssemos escolher quem nos representa... Acusam-nos tantas vezes de maus exemplos, de falta de cultura, de nos excedermos... Todos os concorrentes saíram da casa para exercer o direito, não houve nem um que tivesse falhado ao seu dever».

O anfitrião acaba o discurso dizendo: «É importante não esquecer que quem adormece em Democracia pode um dia acordar em Ditadura». Após as palavras do 'Big', Cláudio Ramos apela aos portugueses que cumpram este dever e que votem com consciência.