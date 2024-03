Alerta passaporte! Vamos conhecer o primeiro finalista: Saiba o que esperar da gala de hoje

Hoje é domingo, e também é dia de gala… O apresentador Cláudio Ramos vai conduzir mais uma noite repleta de emoções e de surpresas, juntamente do anfitrião da casa mais vigiada do país.

A rede social oficial do «Big Brother» tem feito revelações inéditas. Numa publicação feita na conta do programa, revelamos que hoje será entregue um passaporte para a final. Assim, vamos conhecer o primeiro finalista desta edição do «Desafio Fila» esta noite. Na legenda, podemos ler: «Hoje, vamos conhecer o primeiro finalista do Big Brother Desafio Final. Quem irá conquistar o tão desejado Passaporte para a Final?»

Ainda: Saiba qual o concorrente que já ganhou uma vantagem para a gala.

De acordo com a mesma página oficial: «A intuição dos concorrentes vai ser posta à prova. Terão tudo o que é necessário para vencer no jogo?». O que quererá isto dizer? Terá de assistir o programa para descobrir. Nos comentários, surgem observações, como: «Venham provas, a sorte ou a habilidade, que determine o premiado…»

Mas há muito mais: «Afinal, há ou não há amor na casa do Big Brother? Na gala de hoje, todos os intervenientes serão confrontados. Haverá espaço para o amor na casa? Nos comentários surgem opiniões: «O amor do André pela Bárbara», «A maioria é muito apaixonada pelo Savate… Só falam nele», «Noélia e Savate», «André e Érica». Para descobrir, terá de assistir.

A gala de hoje terá em estúdio, como comentadores, os ex-concorrentes António Bravo e Tatiana Boa Nova. Vai ferver…