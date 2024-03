Big Brother – Desafio Final: Fique a conhecer quem foi o concorrente expulso desta noite

A gala de hoje, chamada de «Gala da Intuição» tem posto à prova a intuição dos concorrentes com várias dinâmicas, e ainda há muito mais por acontecer até ao final… O anfitrião revelou que seria uma noite de «intuição», marcada por vários desafios.

Cláudio Ramos revelou que com 61% dos votos, André Lopes foi o primeiro concorrente salvo da noite. Com isto, o concorrente participou numa prova de intuição, na qual ganhou acesso à prova do líder. O segundo salvo da noite foi Érica Silva com 40% dos votos. Assim, Débora Neves e Hélder Teixeira foram os concorrentes em risco e um deles não vai até à final.

A espera terminou. Débora Neves foi a concorrente expulsa desta noite com 61% dos votos. Hélder Teixeira continua no «Desafio Final.»