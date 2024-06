Inês Morais arrasa Fábio Caçador e denúncia comportamentos: «Eu era incapaz! As coisas que vimos ali...»

Como nunca a viu! As fotos mais sensuais de Inês Morais, a concorrente que está a dar que falar no Big Brother

No Big Brother, vivem-se momentos intensos dentro da casa. A discussão acesa entre David Maurício, Daniela Ventura e Fábio Caçador continua a dar que falar. Dentro da casa, os concorrentes dividem-se. Inês Morais mostra-se do lado de Daniela e David perante o conflito em questão e contra a reação de Fábio. Veja aqui o novo bate boca entre a concorrente e o antagonista Fábio Caçador, no qual Inês assume que seria incapaz de ter a mesma postura que o colega perante os ex-amigos do mesmo: «Eu era incapaz de chegar ao ponto daquilo que vocês fizeram...»

Ontem, dia 12 de maio, durante o Extra do Big Brother, Marta Cardoso apresenta as imagens do confronto entre Inês Morais e Fábio Caçador, após a Emissão Especial com Cláudio Ramos. Saiba tudo o que foi dito durante a emissão...

«Tu tens toda a legitimidade de te quereres afastar deles os dois (...) Mas a maneira como fizeste, uma pessoa como tu, com a tua idade, integridade e consistência como tu dizes (...) Separares-te dos teus amigos da maneira que nós vimos ali. A fazer coisas como vimos ali (...) Tu podias só ter dito "olhem não me quero dar mais com vocês. Estão-me a prejudicar», afirma Inês Morais enquanto justifica o motivo pelo qual recrimina a atitude de Fábio Caçador.

Pouco tempo depois do confronto entre Fábio e David, surgiram mais discussões, que envolveram outros concorrentes. Inês Morais insurgiu-se na discussão e e juntou-se a David Mauríco e a Daniela Ventura para atacar Fábio Caçador e condenar as atitudes que considera nojentas: «És um porco», atirou.

A intervenção de Inês surgiu após Daniela gritar com Fábio: «Já me chamaste suja!». Inês Morais interviu ao ver a colega perturbada e atirou ao antagonista: «Fábio, estás a ser ingrato! (...) Se sabes que te usaram para jogo porque é que não tiveste tomates para sair do cerco como apontaste muito na grupeta». Daniela acrescentou ainda: «À mínima oportunidade fazes isto...» Em resposta, Fábio acusa de David de lhe chamar de «porco» e David afirma: «Não chamei. És boneco». Inês Morais remata e diz: «És um porco».

A Malveira acordou ao rubro! O dia de hoje, 12 de maio, tem sido marcado por fortes confrontos e ameaças! Os conflitos começaram com um bate boca entre Fábio Caçador e Daniela Ventura. A líder acusou o colega de não limpar a casa e estalou a discussão. Durante os berros, David Maurício insurgiu-se em defesa da concorrente e entrou num frente a frente aceso com Fábio Caçador, com ameaças: «Vais-me bater?!» David acusou ainda Fábio: «Estás diferente (...) Queres protagonismo. Espero que valha a pena tudo o que estás a fazer».

Saiba tudo:

Os antigos "três mosqueteiros" estão agora de costas voltadas. Primeiro, Daniela Ventura e Fábio Caçador começaram a discutir depois de Daniela, que é líder, acusar o colega de não arrumar. «Estou a avisar e estou a pedir desde manhã», diz Daniela. Fábio Caçador responde com a própria desarrumação de Daniela. «Deixa de ser intriguista!», atira a líder. «Não serves para ser líder», responde Fábio Caçador. «Só sabes apontar o dedo», acrescenta o concorrente.

Gerou-se uma discussão, que se estendeu depois a David Maurício.David Maurício faz um comentário sobre Fábio Caçador e diz que o amigo «é como as fases da lua»: «Ontem tinhas uma opinião sobre a Daniela completamente diferente». Além disso, David Maurício argumenta que Fábio Caçador «está a forçar protagonismo». «Fica-te muito mal. Baixo! Baixo!, grita. A discussão contínua, sobe de tom, e os dois amigos - David e Fábio - protagonizaram mesmo um momento de grande tensão num frente a frente muito próximo. Veja os vídeos!

Seguiu-se um novo confronto entre Daniela Ventura e Fábio Caçador, Daniela Ventura fica frente a frente com o ex-amigo e acusa-o de estar a encostar nariz com nariz, em jeito de provocação agressiva para com a concorrente. Daniela Ventura manda bocas pelas casa e começam os gritos e ameaças: «Tu és um baixo!», aponta Daniela. Fábio Caçador reage: «Que seja a última vez que tu me tocas!», após Daniela ter separado o concorrente de David durante o primeiro confronto. A guerra entre os dois continua... «Já me chamaste suja (...) Já me tocaste enquanto te disse não me toques (...) Estás-te a encostar à minha cara!» David insurge-se e separa os dois.