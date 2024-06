Na Emissão Especial com Cláudio Ramos desta segunda-feira, 10 de junho, as portas da casa do Big Brother vão voltar a abrir-se.

Duas das figuras mais carismáticas dos Reality shows em Portugal preparam-se para entrar na casa mais vigiada do país.

«Na Emissão Especial de hoje, duas das figuras mais carismáticas dos reality shows em Portugal vão entrar para ficar, na casa do Big Brother», pode ler-se no anúncio publicado nas redes sociais do programa.

