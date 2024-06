Daniela Ventura quebra o silêncio sobre o hijab e assume: «Eu uso mal (...) Mas não se vê o estilo de cabelo»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Na tarde de terça-feira, dia 11 de junho, Daniela Ventura conversou com Inês Morais, André Silva e David Maurício sobre a sua religião e esclareceu os colegas sobre a forma de utilizar o hijab, que é o lenço que usa para tapar o cabelo, tal como outras mulheres que seguem o islamismo. A concorrente revela ainda algo sobre o uso desta peça, e assume que a usa mal...

Após ser alertada sobre os "cabelinhos” que estava a mostrar, que por vezes escapa, Daniela Ventura reagiu: «É de estar a pôr isto para a frente. Também não há problema que todo o mundo já viu. Não é uma coisa má, vê-se perfeitamente que sou morena pela cor das minhas sobrancelhas, mas não se vê o estilo de cabelo. Se se visse a textura era algo que me incomodava», revelou.

A concorrente acrescentou também: «Isto é uma jornada de cada um, eu não julgo nenhumas. Claramente que têm de se cobrir o cabelo». Enquanto isto, a muçulmana afirmou: «Eu uso errado porque eu não posso mostrar o pescoço. Lá está, eu estou na minha própria jornada e eu vou seguindo até eu me sentir confortável (...) Quando comecei, fui devagarinho porque assim é muito mais fácil para tu te adaptares e veres a tua cara sem cabelo. E o choque assim é muito melhor do que forçares. E há dias em que me sinto mais modesta e tapo tudo, mas o cabelo tento ao máximo», explicou.