Joana Diniz vive dia especial e mostra-se radiante: «O dia em que renasci»! Saiba tudo

No passado dia 23 de maio, Joana Diniz, ex-concorrente do Big Brother Duplo Impacto, partilhou com os seguidores de Instagram um momento único e marcante na sua vida.

A cabeleireira foi batizada, numa praia, pela Umbanda, uma religião afro-brasileira. No vídeo partilhado por Joana Diniz pode ver um bocadinho no que consiste este batismo.

Na legenda do vídeo, pode-se ler: «Batismo de yemanja é um caminho de luz O dia em que renasci e nasci para os meus orixás e guias. Odoyá minha mãe. #umbanda#iemanjá#batismoumbanda#orixás».

Veja o vídeo, aqui: