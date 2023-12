Noivado chegou ao fim! Joana Diniz anuncia separação: «Nem sempre se consegue o 'viveram juntos felizes para sempre'»

Há 1h e 27min

Joana Diniz, anunciou esta manhã, a separação com Flávio Miguel. Saiba tudo!

Joana Diniz, ex-concorrente do Big Brother – Duplo Impacto, anunciou esta manhã uma notícia avassaladora: a separação com o seu ex-noivo Flávio Miguel.

A ex-concorrente já tinha revelado que estava a viver a sua melhor fase de vida. Joana Diniz tinha encontrado o amor e já estava perto para trocar alianças.

Joana Diniz já tinha data e o local do casamento marcado: «Já temos fotógrafo, já temos quinta, já temos animação, eu já tenho vestido de noiva, falta aqui poucas coisas só», revelou, numa entrevista no Dois às 10.

Esta manhã, a notícia da separação foi revelada pelos storys do seu Instagram, tendo escrito: «Pela coerência e respeito que tenho para com quem me segue, da mesma forma como partilhei o meu dia a dia e a pessoa com quem partilhei os últimos anos da minha vida, venho dizer-vos que a minha relação com o Flávio se alterou, e escrevo alterou, porque foi apenas isso que aconteceu», começou por escrever.

«Nem todas as relações amorosas terminam por falta de amor e na nossa ainda existe muito amor. E porque esse amor se estende nos nossos filhos, peço-vos, que a vossa possível vontade de me atacar não se sobreponha ao sofrimento que neste momento tentamos minimizar tanto no meu coração e do Flávio mas principalmente nos dos nossos filhos», acrescentou.

«Nem sempre se consegue o “viveram juntos felizes para sempre” mas que saibamos ser e querer o outro feliz apesar de um final… apelo sempre aos cessar fogos, apelo a todos que também o façam nestas situações, agora na minha vida, assim como na de todos que convosco, como eu, partilham a vida», rematou Joana Diniz.