Joana Schreyer e Ricardo Pereira partilham vídeo da dança de casamento: «Treinámos muitos dias...»

Joana Schreyer e Ricardo Pereira, ex-concorrentes do Big Brother, casaram no passado dia 5 de novembro. Vários momentos do casamento foram partilhados nas redes sociais e contou com a presenla de muitos ex-concorrentes de reality shows, que são amigos do casal.

Lembre-se que Ricardo Pereira pediu Joana Schhreyer em casamento em direto, durante uma gala do Big Brother. Recorde o momento!