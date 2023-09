Bruno de Carvalho faz revelação: «Tenho de ser operado outra vez»

Bruno de Carvalho sobre esgotamento de Leandro: «Eu avisei-o várias vezes no programa…»

Bruno de Carvalho, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», fez uma revelação no programa «TVI Extra», enquanto comentava uma cirurgia à qual o ator Nuno Pardal foi submetido, devido a duas hérnias inguinais.

«Eu já fui ao mesmo que ele e, para minha sorte, está cá outra vez e já está quatro centímetros de fora. Tenho de ser operado outra vez», começou por Bruno de Carvalho.

O DJ e empresário lamentou: «Já fui operado a duas e tenho as duas cá outra vez. Portanto, agradeço à pessoa que me operou as primeiras duas vezes, porque estão cá outra vez e vou ter de ser operado novamente».

O problema, segundo revelou, foi o facto de os médicos não lhe terem colocado «rede» no intestino: «Já está quatro centímetros de fora. Neste momento, devia estar a ser operado», disse, garantindo: «Vou mudar de médico».