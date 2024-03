Francisco Monteiro mostra-se a jantar com ex-concorrentes do Big Brother - Desafio Final! Veja aqui

Esta tarde, Bruno Savate e Francisco Monteiro estiveram no novo programa «Big Brother – A Escolha», como comentadores e voltaram a tomar uma decisão, juntamente com Bruna Gomes, onde tiveram de escolher, dos novos candidatos, qual deles passaria à próxima fase para entrarem na casa mais vigiada do País. A decisão foi unanime e Alex Ferreira foi o candidato escolhido.

Bárbara Parada, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, também esta tarde, onde fez um balanço do seu percurso na edição do Big Brother – Desafio Final. A segunda finalista desta edição esclareceu ainda sobre os rumores relacionados com a sua ex-relação com Miguel Vicente.

À noite, os três amigos juntaram-se para jantar num lugar especial. Bruno Savate recorreu às redes sociais onde partilhou uma fotografia com os ex-concorrentes. Ora veja: