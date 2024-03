O que levou Bárbara Parada a não falar de temas do exterior relacionado com Miguel Vicente? Finalista esclarece!

Bárbara Parada desmente capa de revista e esclarece relação com André Lopes: «Nunca me falhou»

Confrontada com questão polémica, Bárbara Parada esclarece tudo: «É verdade que o Miguel a fechou num curral com animais?»

Bárbara Parada, ficou classificada em segundo lugar no Big Brother – Desafio Final. A nortenha esteve esta tarde de quinta-feira, 21 de março, à conversa com Manuel Luís Goucha onde falou sobre o seu percurso na casa.

O apresentador começou por questionar a nortenha: «Pensava que ia encontrar o Miguel Vicente?». «Foi uma coisa que me pôs para não ir…não acho bonito…eu conheço-me e sei o que iria dar e o que não iria dar», esclareceu Bárbara Parada.

Ao longo do programa da edição do Big Brother - Desafio Final, várias polémicas foram faladas dentro da casa entre Miguel Vicente e Bárbara Parada. O ambiente também esteve tenso com algumas «farpas» que Francisco Monteiro ia atirando a Miguel Vicente.

Bárbara Parada frisou que não quis levar temas sensíveis em relação ao seu ex-namorado para dentro da casa: «Eu não sou uma pessoa de ir lá e armar barulho, lavando roupa suja, não é que tivesse faltado vontade…».

A nortenha garantiu que se tivesse falado, o «jogo» podia ter virado: «Até para jogo iria ser muito benéfico para mim…mas não quis» «Às vezes apetecia-me mas sabia que não ia fazer isso, jogo é jogo, a vida cá fora é cá fora, se tivesse feito isso, se calhar a vida cá fora estaria pior».

