Bárbara Parada mostra-se desagradada com opinião de comentadoras: «Como é que é possível estarem-me a pintar desta forma?»

Bárbara Parada foi a convidada do programa «Goucha» de hoje. A ex-concorrente do Big Brother Desafio Final conquistou o 2º lugar com 32% dos votos.

Nesta conversa, Bárbara fala dos motivos que a levaram a aceitar o convite para participar nesta nova edição. A finalista reage a alguns comentários negativos, por parte de algumas comentadoras, e destaca aspetos positivos a outros comentadores.

«O feedback no global foi muito positivo, sinto que desta vez é raro o comentário negativo que vejo. Já soube de algumas comentadoras que falavam mal de mim. Não me incomoda o facto de comentarem enquanto jogadora, eu sei que estou num programa, eu sei que há profissionais para comentar. Portanto há comentadores e comentadores».

Bárbara continua e acrescenta: «Há comentadores que podem não estar de acordo comigo e criticam de uma forma bonita ou como deve de ser, a meu ver, tenho outras que já vi algumas coisas que não me identifico. Eu vi alguns comentários e pensava como é que é possível estarem-me a pintar desta forma? Eu não fiz nada com esse intuito, de me chamarem sonsa. Ou é porque ando de fato de treino ou é porque me estou sempre a ver ao espelho. Agora uma Cinha Jardim que desde o dia 1 que já não ia comigo (...) Tive uma relação com o seu ídolo Miguel Vicente».

Veja também, o momento na conversa, em que Bárbara esclarece rumor sobre 'um possível namorado'. Uma telespectadora perguntou: «Porque é que a Bárbara não assumiu o namorado que tem cá fora?». A finalista responde e esclarece tudo: «Eu não tenho namorado. Isso foi quando esteve lá o Francisco Monteiro, em que nós estávamos a fazer uma brincadeira de estarmos a dizer pessoal que conhecíamos cá fora, para tentar mexer com a cabeça das pessoas e aí eu disse que tinha um amigo. Mas eu não tenho amigo, não tenho nada. Pus-me a jeito e as pessoas aproveitam-se, foram buscar nomes, tudo e mais alguma coisa».

Aproveite e veja Bárbara a falar sobre as desistências nesta edição do Big Brother e, em especial da desistência de Miguel Vicente, o seu ex-namorado: «Para mim o Miguel era um concorrente como os outros, na minha opinião ele fez muito mal em ter entrado neste Desafio Final. Na primeira vez calhou bem porque estava a fazer um bom jogo. Mas tudo o que ele fez é a personalidade dele, eu descobri isso cá fora. Eu não sou vingativa, porque se o fosse tinha falado muito mais».

Recorde-se que o fim do namoro de ambos ficou marcado por alguma polémica. «Quando ele desistiu, fiquei contente», confessa. Goucha questiona Bárbara sobre se o desfecho da relação com Miguel a deixou magoada. A finalista partilha o que é para si um companheiro de vida ideal.

Confrontada com a pergunta: «Estava à espera que o Miguel desistisse», Bárbara responde: «Estava, porque ele estava se a enterrar. Sempre que eu abria a boca, parecia que ele tinha medo. Mas eu nunca iria estar a contar a nossa vida cá fora».