Alta tensão! Bruno Savate ameaça desistir, passa-se com Miguel Vicente e colegas são obrigados a intervir

A casa ferveu esta quinta-feira, com Bruno Savate a ameaçar desistir do jogo e a perder as estribeiras com Miguel Vicente, num ambiente de grande tensão.

Tudo aconteceu no decorrer de uma dinâmica em que os concorrentes ouviam frases e comentavam se estavam de acordo com elas ou contra, posicionando-se nesse sentido.

A certa altura, Bruno Savate comentava uma das frases - «O Rafael é o eco do Miguel», mostrando-se de acordo com ela - quando Miguel Vicente saiu da sua posição, pondo-se ao lado de Savate, que não gostou.

«Só vou falar quando a pessoa se puser no lugar dela, senão recuso-me, deixo de participar no Big Brother», disse Savate. «Acaba para mim o Big Brother neste momento. Se o Big Brother não tomar uma atitude, para mim isto acaba», acrescentou.

Apesar de vários pedidos dos colegas e das intervenções do Big Brother, Miguel Vicente não voltou ao seu lugar, mantendo-se ao lado de Savate e o nortenho mostrou ter atingido o seu limite.

«Big abra-me a porta que eu vou-me embora, vou desistir do jogo», afirmou Bruno Savate indo em direção à porta da zona de perigo. O anfitrião pediu que ele se acalmasse, mas sem sucesso.

«Abra-me a porta já, para eu não lhe dar...», respondeu Savate exaltado, dirigindo-se a Miguel Vicente e sendo de imediato separado pelos colegas, que se viram obrigados a intervir na discussão, para que não tomasse outras proporções.

Depois disso, a porta da zona de perigo abriu-se e Bruno Savate entrou rumo ao confessionário do anexo, deixando tudo e todos em choque total, sobretudo Miguel Vicente: «Estou a tremer (...) achei que ia levar uma solha», afirmou espantado.