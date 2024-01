Francisco Monteiro reage à despedida de Miguel Vicente: «Estragou um momento que poderia não ser assim tão mau»

Depois de desistir do Big Brother – Desafio Final, Francisco Monteiro esteve presente no «Dois às 10», à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e revelou os motivos que o levaram a abandonar o programa.

Dentro da casa mais vigiada do país, Francisco Monteiro e Miguel Vicente protagonizaram alguns dos confrontos mais tensos. O vencedor do Big Brother 2023 confessa que não conhecia o registo de Miguel Vicente como jogador e, depois de o conhecer, não entende as comparações que foram feitas entre os dois. «Não percebo como é que alguma vez me comparam a ele», revelou.

Francisco Monteiro emocionou-se ao assistir às reações dos colegas à sua desistência. O comportamento de Miguel Vicente foi bastante criticado pelos restantes concorrentes que não esconderam a sua indignação.

Durante a despedida de Francisco Monteiro, Miguel Vicente interrompeu o discurso dos colegas e levantou-se na direção do concorrente para lhe dar um abraço.

«Encontraste alguma sinceridade nesta despedida do Miguel?», questionou Cristina Ferreira.

«Não, nada! Aqui fica a pergunta: porquê? Uma pergunta à qual provavelmente nunca vou ter resposta. Ontem as camaras estavam em mim e ele tinha uma necessidade extrema de estar presente (…) Acaba por estragar um momento que poderia não ser assim tão mau», esclareceu Francisco Monteiro.

O convidado confessou que o comportamento de Miguel o incomodou, mas decidiu manter a postura: «Eu saí porque nunca quis descer o nível (…) É um comportamento continuo, aquilo não é uma despedida. Quando alguém se despede é uma vez».

«Ele sente que isto foi uma vitória para comigo», considerou.

«Eu sinto que foi uma vitória. Eu ter a consciência de que realmente estou a passar o limite que não quero, aprender com o que está para trás e saber sair de uma forma limpa, sem nunca descer o nível», explicou ainda.

«Tem de nascer 10 vezes para ser o que eu sou na vida», rematou.

Recorde aqui o momento em que Francsisco Monteiro comunicou ao grupo a sua decisão: