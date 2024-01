Miguel Vicente pondera desistir: «Não me estou a sentir bem»

No Big Brother – Desafio Final, Miguel Vicente desabafa com Rafael Teixeira e demonstra vontade de desistir do jogo.

O concorrente mostra-se abalado por sentir que os restantes colegas veem «maldade» em todos os seus comportamentos.

«Custa-me ver que a maior parte dos colegas veem malicia nas minhas ações», desabafou no confessionário.

Depois da desistência de Francisco Monteiro, durante a emissão especial desta segunda-feira, 29 de janeiro, Miguel Vicente foi bastante criticado pelos colegas devido à sua atitude no momento de despedida de Francisco Monteiro. Recorde as reações dos concorrentes:

À conversa com o algarvio no jardim, Rafael Teixeira alertou: «O momento não foi o exato para o fazeres…», referindo-se ao momento em que Miguel Vicente se levantou para cumprimentar Francisco Monteiro, enquanto alguns concorrentes estavam a falar.

«Não sei se me vou também embora… não me estou a sentir bem», revelou Miguel Vicente.

Rafael Teixeira tentou demover o colega e aconselhou-o: «Ele agora foi embora, faz um jofo tranquilo, mais soft… Tens de ter mais calma»

«Quando me sinto atacado, começo a disparar para todo o lado. Acho que me vou embora», ponderou Miguel Vicente.

