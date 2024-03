Catarina Severiano muda de vida! Saiba aqui o que aconteceu...

Na sua rede social, a ex-concorrente do «Big Brother 2022» fez uma partilha emocionante com os seguidores: «Este mês faz 3 meses em que fiz da Suíça a minha nova morada. E que viagem tem sido! Acho que a palavra que melhor lhe assente é "dura". E acho que quem cá em condições identificas à minha, se reflete nesta palavra. O início pode ser solitário e abre espaço para muitas questões existenciais. Mas verdade seja dita, é mesmo uma questão de tempo (...)»

A ex-concorrente partilhou ainda, sobre a saída de Portugal: «Ninguém sonha a quantidade de vezes em que paro, olho à minha volta e pergunto-me "mas como é que isto foi acontecer?" Eu nunca quis sair de Portugal a não ser para viajar e trabalhar remotamente no meu negócio. Nunca sonhei limpar quantos de hotel. Nem tão pouco me via a viver num país tão frio. Mas facto são factos e a verdade é que eu sou uma caixinha de surpresas e ainda me consigo surpreender a mim própria (...)»



Catarina Severiano comenta que nem sempre é fácil: «Nos dias mais turvos, lembro-me que já não estou sozinha e que quando penso em "Suíça" já não vejo eu e um país. Vejo caras. Vejo amigos. Vejo uma normalidade a chegar.» Veja aqui a partilha completa: