Veja em exclusivo as melhores fotografias de todos os concorrentes do Big Brother 2024!

Há 3h e 10min

Hoje, dia 24 de março, arranca mais uma edição do Big Brother! O Big Brother 2024 promete ser uma edição cheia de emoção! Prepare-se porque o leque de concorrentes foi escolhido ‘a dedo’ para este grande desafio.

Fique a conhecer cada concorrente ao pormenor e veja na galeria que preparamos para si as melhores fotografias dos novos moradores da casa do Big Brother.

Fique a conhecer cada concorrente ao pormenor:

Renata Andrade

Renata Andrade tem 24 anos e é do Porto. Formou-se em Comunicação Social, é jornalista e tem o sonho de trabalhar em rádio, onde até agora apenas teve a oportunidade de estagiar. A nortenha é filha única e assume que é a "menina do papá".

Renata conta que avançou um ano na escola por ter muita facilidade em aprender. Durante o seu- crescimento era muitas vezes alvo de gozo dos colegas por ser “mais inteligente do que bonita”. Ainda assim, garante que não se acanha e é uma mulher faladora e extrovertida. Saiu de um relacionamento recentemente e garante que no Big Brother não vai ser sempre “a boazinha”.

David Maurício

David Maurício tem 22 anos e é de Alverca do Ribatejo. Trabalha como comercial na empresa fundada pela família. Diz ser muito competitivo e confessa que adora dar nas vistas. Sempre preocupado em manter uma imagem cuidada, é muito regrado na sua alimentação e fervoroso no desporto. Foi pai recentemente, mas entra na casa do Big Brother descomprometido e disposto a tudo, para levar o prémio para casa.



Daniela ventura

Daniela ventura, de 23 anos, nasceu em Luanda, Angola. A concorrente do Big Brother 2024 veio para Portugal aos 16 anos. Aos 18 anos foi viver para Londres, onde esteve a estudar artes performativas.

A concorrente confessa ter vivido uma juventude rebelde. Foi em 2022 que se converteu ao Islamismo. Uma mudança que trouxe o equilíbrio à sua vida. Como concorrente do Big Brother tem três 3 objetivos:

1º: Mostrar que uma mulher muçulmana é uma “mulher normal”

2º: Ganhar visibilidade para cumprir o sonho de ser atriz

3º: Conquistar o prémio final

Sérgio Duarte

Sérgio Duarte tem 30 anos e é de Azeitão. Sérgio é casado, tem duas filhas e é militar da Guarda Nacional Republicana (GNR). Assegura que é um jogador muito completo: inteligente, perspicaz e em excelente forma física. Acha-se muito saudável e pratica boxe regularmente. Diz ser um bocado vaidoso e gosta de estar sempre bem arranjado.

Sérgio define-se ainda como um homem bem-humorado, que se levanta a cantar e a dançar. É um comunicador nato e diz ter um talento especial para as rimas de improviso. Garante não ter pontos fracos e entra no Big Brother com a certeza que vai dar que falar.

Margarida castro

Margarida Castro tem 26 anos e é de Mafra. É estudante de Gestão Aeronáutica e é criadora de conteúdos digitais, com cerca de 30 mil seguidores nas redes sociais. Independente, vive sozinha desde os 18 anos e não suporta que mexam nas suas coisas.

Assume que adora ser o centro das atenções e garante que tem espírito de líder e pouca paciência para ser mandada. Acredita que o maior desafio na casa do Big Brother, será lidar com a desorganização alheia e revela que vai usar o seu "talento especial para enervar os outros” para desequilibrar-lhes o jogo.

Jacques Costa

Jacques Costa vive em Loures e é licenciada em Relações Internacionais. A jovem de 23 anos está a viver um ano de “autodescobrimento”. Jacques revelou que se identifica como uma pessoa não-binária, ou seja, uma pessoa que não se encontra na divisão binária de género homem/mulher. Assim sendo, acredita que a sua presença no Big Brother vai ajudar a mudar mentalidades.

Jacques vive com o seu irmão gémeo e são filhos de artistas. O pai, português, é encenador de teatro, e a mãe, que vive em França, é produtora.

A jovem não-binário confessa que vê pouca televisão, contudo já “já espreitou” o Big Brother para perceber melhor o formato.

Após ter terminado um relacionamento de 4 anos, Jacques está solteira. A jovem revelou que:

- Adora ler

- Tem um gosto muito grande pela escrita

- Gosta muito de debater

Catarina Miranda

Catarina Miranda tem 25 anos e é de Almeirim. Catarina assume-se como um “furacão” e diz que a sua personalidade intensa e muito comunicativa, fazem dela uma líder nata. Trabalha como chefe de cozinha em cruzeiros de luxo e considera-se insubstituível.

Leva o seu trabalho tão a sério, que tira fotografias da bancada de trabalho para ter a certeza que ninguém mexe nas suas coisas. Adora viajar, conhecer o mundo e neste momento, está pronta para ir viver na casa do Big Brother! Sobre a sua participação, afirma sem hesitar que levará o prémio para casa.

Luís Fonseca

Diretamente de Beja, Luís Fonseca é um dos concorrentes do Big Brother 2024. “Kika”, como é conhecido no Alentejo, tem 47 anos.

Luís Fonseca é diretor de uma empresa de máquinas agrícolas e divide o seu tempo entre a família, o trabalho, os convívios com os amigos e os seus desportos de eleição.

Há mais de 15 anos que é praticante de boxe e é também um dos forcados mais antigos do país. O concorrente inscreveu-se no Big Brother por curiosidade, mas, agora que entrou, quer ir até ao fim. “Kika garante que vai dar luta e está seguro de que leva o prémio para casa.

Gabriel Sousa

Gabriel Sousa tem 26 anos e é de Penafiel. É engenheiro agrónomo e trabalha como técnico de arvoredo na Câmara Municipal do Porto. Cresceu num ambiente pequeno e vive com a família numa quinta cheia de animais. A sua homossexualidade foi tabu durante muito tempo e sofreu bullying quando era mais novo.

Já se apaixonou várias vezes, mas ainda não teve uma relação “a sério”. É um desportista empenhado e pratica Crossfit regularmente. Nos seus tempos livres, também gosta de fazer leituras de tarot para os amigos.

André Silva

André Silva vive em Viseu e está pronto para entrar na casa mais vigiada do país! O jovem de 26 anos é árbitro de futebol distrital e também trabalha como barista, num bar em Sátão, perto de Viseu.

Tanto a trabalhar no meio do campo, como atrás do balcão, André Silva garante que ganhou as aptidões necessárias para lidar com pessoas, nas melhores e nas piores situações.

É licenciado em Desporto, mas quer tirar o mestrado para progredir na carreira. O concorrente apresenta-se como sendo ambicioso, vaidoso e tem especial orgulho no seu bigode “distinto”, que até hoje nunca cortou, apenas aparou.

O seu coração está disponível há já algum tempo, por isso, está aberto a novas aventuras e a conhecer um novo amor! André garante que no campeonato do Big Brother, será ele o vencedor.

Catarina Ribeiro

Catarina Ribeiro tem 23 anos e vive em Coimbra. Catarina é formada em Solicitadoria e considera-se extremamente persistente e combativa. Cresceu num ambiente privilegiado e só durante o Erasmus em Espanha, é que aprendeu a “desenrascar-se” sozinha.

Ainda assim, assume que esse foi o melhor período da sua vida. Imagina-se a viver em Lisboa ou no Porto, porque Coimbra é pequena demais para as suas ambições.

Afirma ter opiniões vincadas sobre muita coisa e dificilmente cede. Não gosta de discutir, mas se for preciso, sobe o tom de voz sem perder a compostura.

Leokádia Pombo

Leokádia Pombo tem 34 anos e é de Moçambique. Leokádia chegou a Lisboa há apenas meio ano, determinada a reconstruir a sua vida. Nasceu em Moçambique e cresceu numa família muito pobre, com muitos irmãos.

Enquanto estudava na universidade, foi mãe de um menino que tem agora 12 anos e que ela sonha em trazer para junto de si, para Portugal.

Tem uma paixão por moda e artes, e graças à sua avó, aprendeu a costurar e atualmente é ela quem desenha e faz as roupas que usa. Faz vários trabalhos como modelo e Relações-Públicas e garante que nunca passa despercebida. Entra no Big Brother segura de que vai deixar a sua marca.

Fábio Caçador

Fábio Caçador tem 36 anos e é de Moura. Fábio cresceu no Alentejo e trabalhou no campo até aos 23 anos, altura em que decidiu mudar o rumo da sua vida e veio viver e trabalhar para Lisboa, com a namorada de então e mãe da sua primeira filha.

Atualmente, é diretor comercial numa agência de imobiliário e lidera uma equipa de 7 pessoas. Está solteiro e tem mais um filho, fruto de uma relação mais recente. Diz estar habituado a ser o “número 1” em tudo e não costuma encontrar quem lhe faça frente.

Catarina Sampaio

Catarina Sampaio tem 35 anos e vem de Fafe. A concorrente do Big Brother gere uma clínica de estética e uma loja de roupa. Já viveu uns anos na Suíça, a trabalhar em hotelaria e regressou a Portugal com um filho pequeno nos braços e com o coração magoado.

Catarina assume ser emotiva e de lágrima fácil, mas quer que as suas fragilidades sejam também o motor da sua força para esta aventura! Assegura que tem pulso forte e garante que no Big Brother, todos vão dar pela sua presença.

Nelson Fernandes

Nelson Fernandes tem 34 anos e é da Póvoa de Varzim. Nelson nasceu no Canadá, mas veio com 8 anos para Portugal. Viveu uma adolescência complicada, sofreu de obesidade, enfrentou bullying, e orgulha-se muito do seu percurso ascendente e da sua história de superação.

Com exercício e uma alimentação saudável, perdeu 33 kg e tornou-se atleta de fisiculturismo. É licenciado em Educação Física e abriu um ginásio especializado em preparação e reabilitação física, na Póvoa de Varzim. Trabalha com pessoas com deficiência motora e atletas de alta competição. É muito competitivo e no Big Brother só a vitória lhe interessa.

Ilona Matviychuk

Ilona Matviychuk tem 28 anos é Ponte de Lima e é de assistente dentária. A Ilona é natural da Ucrânia, onde cresceu com a avó e veio para Portugal aos 16 anos, ter com os pais, que já cá estavam emigrados. Diz ser uma mulher expressiva, voluntariosa e garante que é intempestiva e desbocada. Nada lhe fica por dizer!

Vive em Ponte de Lima com o namorado há 7 anos mas sonha mudar-se para uma grande cidade. Para além do trabalho na Clínica Dentária, a Ilona é empresária e tem duas lojas de roupa online. Quer muito ser famosa e lançar o seu negócio no mundo. Entra no Big Brother sem filtros e pronta a dar tudo de si!

Alex Ferreira

Alex Ferreira tem 27 anos é de Mangualde e é Fotógrafo. O Alex define-se como sendo um jovem enérgico e de bem com vida. Divide casa com três amigos e vive de uma das suas grandes paixões, a Fotografia.

Outra das suas paixões é o Teatro e ainda sonha poder estudar e tornar-se Ator. É preocupado com o look e tem imenso orgulho nos seus caracóis, são a sua imagem de marca!

No que toca a amores, ainda está a ultrapassar o fim de uma relação de seis anos. Não entra no Big Brother com intenções de se apaixonar, mas diz que se encontrar alguém e acontecer, será incrível!

João Oliveira

João Oliveira tem 25 anos e é de Trofa. João licenciou-se em Desporto porque, desde cedo, sabia que esta era a sua vocação. Praticou futebol durante anos e é apaixonado pelo “seu” Futebol Clube do Porto.

Define-se como um Personal Trainer muito atlético e exigente com os seus alunos. Vive em casa dos pais e assume que é um “pinga-amor” e que até hoje, não conseguiu ter uma “namorada a sério”.

Confessa que cozinha mal e é preguiçoso para limpezas e arrumações, mas no Big Brother vai empenhar-se em tudo, para sagrar-se vencedor.

Carolina Nunes

Carolina Nunes tem 22 anos e é do Porto. É Engenheira de Sistemas e está no último ano de mestrado. A nortenha define-se como opiniosa e assegura que herdou o dom da palavra dos pais, ambos professores.

Carolina confessa ser fã do mundo digital e de jogos de computador, mas não é pessoa de isolar-se em casa.

A jovem cresceu a praticar desporto e é atleta federada em Voleibol. Foi campeã nacional em várias fases da sua vida e já foi convidada para jogar pela Seleção Nacional.

Habituada a competir desde pequena, só a vitória lhe interessa!



Daniel Pereira

Daniel Pereira tem 23 anos e é de Pinhel. O jovem é conhecido como "Panelo", a alcunha de toda a sua extensa família. Daniel tem a sua própria barbearia em Viseu, cidade onde vive com a namorada.

Define-se como alguém "fora da média", com bom gosto e extremamente vaidoso. Espera nunca ficar sem acesso ao seu guarda-roupa na casa mais vigiada do país porque isso seria uma catástrofe!

Entra no Big Brother, deixando cá fora uma relação estável e uma vida social “estrondosa”, para pôr à prova a sua veia competitiva e capacidade de jogar.