Sérgio Duarte é surpreendido momentos antes de entrar na mansão da Malveira!

Sérgio Duarte é um dos concorrentes do "Big Brother 2024". O concorrente do reality show da TVI foi surpreendido por Cláudio Ramos. Foi na primeira gala desta nova edição que Sérgio descobriu que Margarida Castro ia ser sua colega nesta aventura!

Os concorrentes já se conheciam antes de entrarem na casa do Big Brother! Os dois são amigos de infância, mas ele não sabia que a velha amiga também se tinha inscrito e entrado na mansão da Malveira.

Sérgio Duarte

Sérgio Duarte tem 30 anos e é de Azeitão. Sérgio é casado, tem duas filhas e é militar da Guarda Nacional Republicana (GNR). Assegura que é um jogador muito completo: inteligente, perspicaz e em excelente forma física. Acha-se muito saudável e pratica boxe regularmente. Diz ser um bocado vaidoso e gosta de estar sempre bem arranjado.

Sérgio define-se ainda como um homem bem-humorado, que se levanta a cantar e a dançar. É um comunicador nato e diz ter um talento especial para as rimas de improviso. Garante não ter pontos fracos e entra no Big Brother com a certeza que vai dar que falar.

Margarida castro

Margarida Castro tem 26 anos e é de Mafra. É estudante de Gestão Aeronáutica e é criadora de conteúdos digitais, com cerca de 30 mil seguidores nas redes sociais. Independente, vive sozinha desde os 18 anos e não suporta que mexam nas suas coisas. Assume que adora ser o centro das atenções e garante que tem espírito de líder e pouca paciência para ser mandada. Acredita que o maior desafio na casa do Big Brother, será lidar com a desorganização alheia e revela que vai usar o seu "talento especial para enervar os outros” para desequilibrar-lhes o jogo.