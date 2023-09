Cristina Ferreira: O ritual que não falha nas galas do Big Brother e que envolve Goucha

Faltam poucas horas para a estreia do Big Brother. Cristina Ferreira é a apresentadora que estará aos comandos das galas e tem um ritual muito especial. Cristina Ferreira tem objeto muito especial que leva para todas as galas do Big Brother.

Numa entrevista no programa «VivaVida» da TVI, Cristina Ferreira revelou, quando apresentava a edição de 2022, que em todas as galas do Big Brother trazia consigo uma caneta, oferecida por Manuel Luís Goucha, colega de profissão e amigo de longa data.

«Ponho perfume e trago uma caneta que o Goucha me deu», afirmou Cristina Ferreira, após ser questionada, na altura, sobre se cumpria algum ritual antes de cada programa. «Ele disse que era para assinar contratos, portanto eu ando a assinar contratos todos os domingos», acrescentou Cristina.

Os primeiros concorrentes deste novo Big Brother já são conhecidos. Catarina e Paulo foram apresentados, em exclusivo, no programa Em Família e no site oficial do Big Brother.