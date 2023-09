Cristina Ferreira recorda momento recente: «Eu estava sozinha, não estava lá ninguém para eu dizer o que eu estava a sentir»

As primeiras imagens do grande acontecimento no aniversário de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira e a renovação do contrato com a TVI: «Algo que me emocionou (...) Talvez só tenha sido agora que as pessoas perceberam as minhas escolhas...»

No dia em que completa 46 anos de vida, Cristina Ferreira decidiu abrir o seu coração aos portugueses numa grande entrevista com Maria Cerqueira Gomes no Conta-me.

Após falar de toda a sua vida pessoal e profissional, Cristina Ferreira recorda o momento em que renovou o contrato com a TVI: «Houve algo que me emocionou, no sentido de perceber que talvez só tenha sido agora que muitas pessoas perceberam as minhas escolhas dos últimos tempos, talvez só tenham agora entendido que mulher eu sou, que caminho estou a fazer e porque é que o faço».

Cristina Ferreira revela que para si é importante conseguir mostrar que é possível chegar-se «lá»: «E possível chegar lá, é possível ser livre e chegar lá, agora, houve também uma perceção que a montanha que tu sobes tem cada vez menos pessoas no alto e isso, no dia em que assinei, eu cheguei a casa e estava sozinha. Se me perguntares isso magoou-te ou incomodou-te? Foi exatamente como eu pensei que seria», afirma.

«Eu estava sozinha, não estava lá ninguém para eu dizer o que eu estava a sentir, eu sei o que estava a sentir. A decisão foi solitária, fez com que eu percebesse quem está e quem não está comigo. Percebi quem é que manda mensagem e quem é que não manda, quem é que faz falta e quem e que não me faz falta»., acrescenta, «Mas acima de tudo que cada um de nós por mais pessoas que tenha à volta, está sozinho».

Cristina Ferreira termina dizendo: «No dia em que aprenderes a estar sozinha, cumpriste a tua missão na vida».

Veja aqui a entrevista.